Dalle 17 del 17 la sfilata dei carri chiuderà ufficialmente il Carnevale di Viareggio

VIAREGGIO – Sabato 17, alle 17 il sipario si aprirà sull’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio. Prenderà infatti il via il quinto corso mascherato notturno che porterà diretto alla proclamazione dei vincitori dell’edizione 2018 della manifestazione. Una festa che inizierà fin dal pomeriggio con musica e anteprime e che si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico realizzato, quest’anno, dalla ditta Morsani di Rieti, che avrà l’onore e l’onere di chiudere ufficialmente, dopo l’ammaina bandiera, i festeggiamenti dedicati a Re Carnevale.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta domani.

IL CORSO DEDICATO ALL’ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE – La lunga giornata di festa inizierà già al mattino. Alle ore 12 presso il Centro Congressi dell’Hotel Palace (via Flavio Gioia) la Fondazione saluterà gli ospiti e le delegazioni presenti per l’ultima sfilata. Il Corso Mascherato di domani è dedicato all’associazione Onlus Olimpiadi del cuore di Maria che sta portando avanti il progetto “Il mattone del cuore per il primo ospedale di pronto soccorso di Medjugorje”a favore di tutte le etnie e religioni della Bosnia Erzegovina; progetto approvato da Papa Francesco. A presentarlo sarà Paolo Brosio. Mentre i volontari dell’associazione sensibilizzeranno il pubblico del Carnevale a favore dell’associazione. La collaborazione con Le Olimpiadi del cuore è iniziata il 27 gennaio a Villa Bertelli con la cena di solidarietà a favore dei familiari dei malati poveri ricoverati all’Ospedale Opa di Massa e all’Ospedale San Camillo di Forte dei Marmi.

OSPITI E DELEGAZIONI – Saranno presenti all’ultima sfilata le delegazioni del Carnevale di Fano con la presidente Maria Flora Giammarioli, del Carnevale di Malta con la direttrice Annabelle Stivala e del Carnevale di Acireale con il sindaco Roberto Barbagallo e il direttore artistico del Carnevale Giulio Vasta.

LA SFILATA DELLE BANDE IN VIA MAZZINI – Alle ore 14,30 il colorato e festoso corteggio di maschere e bande musicali partirà da piazza Dante, alla stazione, per percorrere via Mazzini verso il Lungomare. Sarà composto dalla Filarmonica La Versilia, banda ufficiale del Carnevale di Viareggio, gli sbandieratori del Palio di Querceta e dal gruppo mascherato della Valle del Gran San Bernardo, Valle d’Aosta, Comité di Poudzo Variney-Signayes.

IL PREMIO ONDINA D’ORO A VLADIMIR LUXURIA – Sarà consegnato domani a Vladimir Luxuria il premio Ondina d’Oro 2018. La cerimonia è in programma alle ore 15, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea a Palazzo delle Muse in piazza Mazzini. Il Premio Ondina d’Oro a Vladimir Luxuria è il riconoscimento delle battaglie che ha sempre condotto per i diritti Lgbt. Attrice, performer, pubblicista, madrina delle più importanti manifestazioni Lgbt Vladimir si impegna per i diritti civili e di cittadinanza delle persone omosessuali, sostenendo la campagna per il riconoscimento delle Unioni civili. Questa sua sensibilità sociale porta Vladimir Luxuria a collaborare con importati giornali e riviste, spaziando dalla cultura, alla politica, al costume, in una visione sempre originale e coraggiosa. Il Premio Ondina d’Oro assegnato dalla città di Viareggio e dalla Fondazione Carnevale a donne straordinarie la cui riconosciuta professionalità ha segnato la storia del nostro Paese, è il riconoscimento intitolato alla maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, che vanta nel suo Albo d’Oro tra le altre, Franca Rame, Gina Lollobrigida, Katia Ricciarelli, Sandra Mondaini, solo per citare alcuni dei nomi che costellano il palmares.

IN PIAZZA MAZZINI IL DJ MARCO BRESCIANI – Dalle ore 15 il dj Marco Bresciani salirà sul palco di piazza Mazzini e aprirà il pomeriggio musicale di anteprima del Corso mascherato di chiusura. Il “capitano” del divertimento coinvolgerà il pubblico con la migliore discografia degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e le hit del momento.

IL CONCERTO DI IVA ZANICCHI – Alle ore 16 sarà Iva Zanicchi la star sul palcoscenico di piazza Mazzini. Accompagnata dal maestro Giandomenico Anellino canterà i suoi maggiori successi, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Ad accompagnarli il pianista Roberto Magnanensi e la vocalist Benedetta Bianchi. Iva Zanicchi, insieme a Valentina Lottini, voce delle più belle canzoni della tradizione viareggina, interpreterà il brano “Come un coriandolo” di Gianluca Cucchiar, canzone nel cuore di tutti i viareggini, portata al successo nell’interpretazione di Egisto Olivi. Subito dopo il triplice colpo di cannone darà il via all’ultima sfilata del Carnevale di Viareggio, al termine della quale verranno letti i verdetti delle giurie. Sarà lo spettacolo pirotecnico della ditta Morsani di Rieti a chiudere il Carnevale 2018.

GRATTA E VOTA LA COREOGRAFIA, FINO A DOMANI SERA – Da quest’anno con il biglietto cumulativo e con il biglietto ordinario ognuno può esprimere le proprie emozioni sul Carnevale di Viareggio. Ogni tagliando ha un codice numerico con il quale ci si può iscrivere sul sito ufficiale della Fondazione Carnevale di Viareggio www.ilcarnevale.com e votare la coreografia preferita tra quelle proposte dai 14 carri di prima e di seconda categoria. Sarà possibile esprimere un solo voto. Le votazioni online chiudono domani sera.