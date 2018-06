Dall’agenzia Per-Corso nuovi triennali nel campo di bellezza e natura

LUCCA – Al via a Lucca due nuove scuole triennali gratuite per lavorare nel campo della bellezza, con il percorso “Accademia” per addetto Acconciatore – parrucchiere, e per lavorare nella natura, con “Green School” per operatore agricolo.

Si tratta di due corsi gratuiti, anche nei materiali didattici, che danno accesso diretto al lavoro e che possono essere alternativi alle scuole superiori, dal momento che offrono anche una preparazione di base.

A Lucca, sono organizzati dall’agenzia formativa Per-Corso con il finanziamento della Regione Toscana, danno la possibilità di fare stage, anche retribuiti e iniziano a settembre, proprio come una scuola.

<<Per molti studenti e studentesse questo è un momento decisivo per le scelte della propria vita – spiegano Maria Luisa Giannini e Silvia Della Santa, titolari dell’agenzia formativa –. Per evitare, come talvolta accade, che si inneschino catene di insuccessi scolastici che portano alla dispersione e, in generale, ad una penalizzazione di giovani che invece hanno capacità e caratteristiche tali da riuscire bene in un lavoro, questa è una vera occasione, nonché una novità, nell’ambito della formazione professionale e scolastica. Per evitare che la scuola diventi per questi giovani un fallimento, questi corsi sono una reale alternativa al percorso di studi superiore, basata sulle reali esigenze occupazionali del territorio, e danno una qualifica lavorativa e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Inoltre sono percorsi personalizzati, in cui le ragazze e i ragazzi sono seguiti da tutor sia a scuola sia in stage, hanno docenti del mondo del lavoro e possono anche usufruire dell’apprendistato duale, cioè avere un piccolo compenso per lo stage svolto, là dove attivabile nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro>>.

Ogni percorso di Istruzione e Formazione professionale (così il nome tecnico: IeFP) prevede 20 allievi in possesso del diploma di terza media e le lezioni si svolgeranno a Lucca, con inizio settembre 2018. Termine iscrizioni: 30 giugno. Per informazioni e appuntamenti personalizzati: agenzia Formativa Per-Corso 0583-333305, www.per-corso.it.