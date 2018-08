Dalla Regione 5,6 milioni per ristrutturazioni delle case popolari a Lucca e provincia

FIRENZE – «Ingenti risorse destinate a dare risposte urgenti e attese nel nostro territorio, su un bisogno importante e imprescindibile come quello della casa». Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente IV commissione a Palazzo del Pegaso, commentando la delibera varata dalla Giunta che stanzia 5,6 milioni per ristrutturazioni ed interventi su case popolari a Lucca e provincia. La delibera, presentata dall’assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, autorizza il re-investimento per interventi di manutenzione straordinaria di circa 5 milioni 629mila euro tratti dalle risorse che il Lode di Lucca ha ricavato dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare nelle annualità tra il 2008 e il 2017.

«Non posso che esprimere soddisfazione per l’atto varato dalla Giunta regionale che consente di superare alcune criticità di varia entità, che in ogni caso risultano prioritarie per poter offrire un patrimonio edilizio pubblico sempre di qualità – prosegue Baccelli -. Sul tema della casa non possiamo in alcun modo avere indugi né tantomeno economizzare, trattandosi di una necessità così fondamentale. Mettere in campo un piano di interventi di manutenzione straordinaria di questa portata è un grande risultato per Lucca e dimostra da parte delle Regione una forte attenzione alla nostra provincia».