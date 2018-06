Dalla Provincia i soggiorni estivi 2018: 469 i ragazzi pronti a partire

LUCCA – Come ogni anno dal 2007, anche stavolta si è radunato nel Cortile Carrara di Palazzo Ducale il piccolo-grande “esercito” di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ai 17 anni pronto a partire per i soggiorni estivi gratuiti organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Provincia di Lucca.

Ieri (5 giugno) si è tenuto il consueto incontro informativo tra i soggetti organizzatori e le famiglie che beneficeranno del “buono-vacanza”.

Ad accogliere i ragazzi e i loro genitori sono stati il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, la dirigente del settore politiche sociali ed educative della Provincia Rossana Sebastiani e il capo di gabinetto della Presidenza della Provincia Paolo Benedetti, i quali hanno spiegato i motivi ispiratori dell’iniziativa per poi entrare più nel merito delle questioni pratiche.

Anche quest’anno le richieste hanno di poco superato il numero degli effettivi partecipanti. Alcune domande non sono state accolte perché presentate fuori tempo massimo o poiché non rispettavano i requisiti del bando, legato come sempre su criteri reddituali delle famiglie basati sull’Isee.

Gli ammessi alla 12ª edizione dei soggiorni estivi sono 469 tra ragazzi e ragazze, 255 maschi e 214 femmine. I singoli soggiorni, della durata di 6, 10 o 14 giorni ciascuno sono 21, distribuiti nel periodo che va dal 30 giugno al 29 agosto, strutturati in alcuni casi su vari “turni” settimanali.

Un’offerta vacanziera accattivante e varia, degna dei migliori tour operator. Nove le destinazioni, tra località di mare e di montagna, delle “colonie estive” riservate a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni di età.

Località di mare: Marina di Massa (Centro Keluar Torre Marina); Marina di Frigole (Lecce); l’Arcipelago Toscano (vacanza in catamarano); il mar Mediterraneo (Settimane azzurre in barca a vela) per i soggiorni in barca a vela, da Viareggio alla Capraia, dall’Isola d’Elba a Poro Azzurro; Igea Marina (Rimini) con “Ragazzi e cinema”, durante il quale i ragazzi avranno la possibilità di incontrare alcuni attori di cinema e televisione; Cesenatico (Forlì-Cesena) per un soggiorno tutto mare e divertimento; Marzocca di Senigallia (Ancona).

Le località di montagna, invece, sono: Bosentino (Trento) per “Montagna amica”; e il Centro ambientale “Anemone” di Sillano (Lucca) per la vacanza intitolata “Natura in gioco”.