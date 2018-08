Dal Miur 18 milioni di euro per interventi nelle scole di Capannori

CAPANNORI – Diciotto milioni di euro in arrivo dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) per le scuole di Capannori. In seguito alla presentazione di progetti di ristrutturazione e costruzione di nuove scuole l’amministrazione Menesini si è aggiudicata cospicui finanziamenti grazie ai quali saranno realizzati importanti interventi per tre plessi scolastici del territorio: la scuola secondaria di primo grado ‘Piaggia’ di via del Casalino a Capannori (il finanziamento di 12 milioni di euro è già previsto per il 2018), il plesso scolastico di via delle Pianacce a Camigliano che diventerà un vero e proprio polo scolastico (il finanziamento di 4,5 milioni di euro arriverà nel 2019) e la scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio (finanziamento di 1,5 milioni di euro nel 2019).

La scuola secondaria di primo grado ‘Piaggia’ sarà completamente ricostruita. I lavori procederanno per lotti e riguarderanno i tre edifici che compongono il plesso scolastico che saranno demoliti e poi ricostruiti ex novo uno alla volta, ma senza alcuna interruzione dell’attività didattica. L’intervento riguarderà anche la palestra.

A Camigliano nascerà un vero e proprio polo scolastico: nell’area che già ospita la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sarà infatti costruita la nuova scuola dell’infanzia. In programma anche la complessiva sistemazione della viabilità di accesso al polo scolastico di via delle Pianacce per renderla più fluida e più sicura. L’importante intervento sarà illustrato ai cittadini dal primo cittadino Luca Menesini in occasione di uno degli incontri ‘Faccia faccia col sindaco’ in programma a Camigliano all’inizio dell’autunno.

Il terzo intervento finanziato dal Miur riguarderà la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio che sarà realizzata in un’area più vicina alla scuola secondaria di primo grado ed anche in questo caso si assisterà alla nascita di un polo scolastico unico. L’attuale scuola dell’infanzia avrebbe necessitato di radicali interventi di ristrutturazione per cui l’ente di piazza Aldo Moro ha deciso di costruire un nuovo plesso scolastico che avrà caratteristiche più idonee ed in linea alla normativa vigente in termini di sicurezza strutturale, tecnologia, comfort e risparmio energetico,

«Siamo davvero molto soddisfatti per l’ottenimento di questi cospicui finanziamenti – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti – che in pratica ci consentiranno di realizzare sul territorio tre nuove scuole, una a nord, una al centro ed una al sud. Interventi grazie ai quali daremo vita a due nuovi poli scolastici, quello di Camigliano con consistenti interventi di miglioramento anche per la viabilità e quello di San Leonardo in Treponzio, innalzando e migliorando non solo la qualità delle strutture scolastiche ma anche rendendo più fruibili per le famiglie i servizi scolastici. Si tratta di progetti scolastici davvero significativi che prima della loro realizzazione andremo ad illustrare e condividere con il mondo scolastico ed i cittadini. Ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro di progettazione svolto anche grazie al quale ci siamo aggiudicati queste preziose risorse».