Dal M5S su IMT: in 4 interrogazioni dubbi e poca trasparenza

LUCCA – Il Movimento 5 Stelle di Lucca si dice contretto ancora una volta a puntare i riflettori su IMT: <<Questi alcuni dei principali quesiti non risolti a nostro avviso.

1) Il direttore di IMT ha creduto di risolvere il caso del presunto plagio della tesi Madia, con una commissione di “Saggi” solo parzialmente esterni.Ma il Ministero competente si è mai pronunciato nel merito?

2) Con interrogazione parlamentare del M5S a risposta scritta n. 4-17967 si chiedevano, Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, lumi sulla presunta incompatibilità ai sensi della normativa vigente, della professoressa Maria Luisa Catoni in particolare in virtù del suo ruolo di professore ordinario presso l’IMT di Lucca, ma anche nominata, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 69 del 3 febbraio 2016, direttore della scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo per la durata di 4 anni.(due incarichi due stipendi) A quanto è dato di sapere, i ministri interessati, Franceschini e Fedeli, non hanno ancora fornito ad oggi alcuna risposta.

3) Nella risposta all’interrogazione di M5s 5-11825 del 12 luglio 2017 sulle procedure di nomina del prof. Lorenzo Casini, anch’egli docente a IMT, a consigliere giuridico del Ministro Franceschini, incarico valido dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 201 7, già rinnovato almeno 6 volte, veniva precisato che il professor Casini, ordinario di diritto amministrativo nella scuola IMT alti studi di Lucca, è in regime di tempo definito dal 2017.

Poichè ai sensi dell’articolo 6, comma 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la condizione di professore a tempo definito è tassativamente incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche e visto che il professor Casini risulta essere un membro del consiglio direttivo dello stesso (ovvero ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’IMT di Lucca un accademico), chiarimenti sono stati chiesti al ministro competente in sede parlamentare a riguardo.

In particolare, e’ stato chiesto dal M5s con interrogazione 4-18913 del 21 dicembre 2017 seduta n. 902, al ministro Fedeli, visto che a giudizio degli interroganti il prof.avendo optato dal 2017 per il tempo definito, non potrebbe far parte del consiglio direttivo d’IMT, se la carica di membro del consiglio direttivo dell’IMT di Lucca sia compatibile con il regime a tempo definito del professor Lorenzo Casini;

in caso contrario, quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, intenda adottare il Ministro interrogato per assicurare il rispetto della normativa vigente presso l’IMT di Lucca.



4) Gradiremmo sapere cosa pensano delle summenzionate questioni autorevoli esponenti politici lucchesi, locali e nazionali, da sempre vicini alla Scuola IMT, quali il sindaco di Lucca dott. Alessandro Tambellini, e i senatori Andrea Marcucci e Stefania Giannini (già ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che ha aumentato il budget ministeriale a IMT) che, a quanto ci risulta, non si sono mai espressi su alcuno di questi delicati quanto importanti temi per la vita della Scuola come della città di Lucca. In particolare, vorremmo conoscere il pensiero di queste autorevoli personalità sulla nonima, apparentemente “ contra legem”, in Conisiglio Direttrivo di IMT del prof. Lorenzo Casini da parte del direttore prof. Pietro Pietrini, nomina che a quanto si sa non è stata contestata da alcun organo interno della Scuola (che avrebbe potuto e forse dovuto farlo per legge), e nemmeno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca presieduta dal rag. Marcello Bertocchini, importantissimo stake-holder della Scuola IMT, creando in questo modo un preoccupante cortocircuito pluri-istituzionale a livello cittadino.

Insomma troppi dubbi e poca trasparenza ci obbligano a interessarci di nuovo a questa scuola nella quale paiono confluire interessi multipli, non solo accademici, ma anche di tipo economico e politico, che rischiano di danneggiare l’immagine della scuola e di conseguenza della città. Interessi che paiono più di tipo personalistico che di natura comunitaria come dovrebbe essere ovviamente>>.



Laura Maria Chiara Giorgi

M5S