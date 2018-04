Dal Comune di Lucca 780mila euro per il verde lucchese. Iniziati i lavori di sfalcio

LUCCA – Sono iniziati gli sfalci dell’erba sia in centro che nelle zone periferiche del territorio comunale. Già dalla scorsa settimana gli operai sono al lavoro per lo sfalcio delle passeggiate delle mura e degli spalti. Frattanto lunedì 23 aprile ha preso il via il taglio dell’erba nei parchi gioco e nelle aree pubbliche delle zone esterne al centro storico, mentre il primo taglio dell’erba nei giardini delle scuole comunali è quasi terminato.

Contemporaneamente l’amministrazione sta portando avanti una serie di interventi di manutenzione e cura del verde lungo le piste ciclabili dei viali Puccini, Matteo Civitali, viale Barsanti e Matteucci, viale San Concordio e viale Castracani.

«Stiamo intervenendo con più ditte e più squadre di operai su tutto il territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – . La molta pioggia delle scorse settimane unita all’impennata delle temperature degli ultimi giorni ha provocato un crescita smisurata dell’erba in pochissimi giorni. Terminati questi interventi, entro la fine di maggio andremo a effettuare un primo taglio dell’erba lungo le strade comunali, in modo da programmarne successivamente un secondo per il mese d’agosto».

L’amministrazione comunale ha destinato anche quest’anno 780.000 euro in bilancio per il taglio dell’erba e le manutenzioni del verde pubblico. La programmazione degli sfalci dell’erba prevede di effettuare nel corso della stagione estiva 2 tagli dei cigli stradali, 3 tagli dell’erba nei giardini delle scuole comunali e 5 tagli del parco delle mura, dei parchi gioco e delle aree a verde pubblici del territorio comunale.

Oltre alle ditte che hanno vinto le gare di appalto, per la sistemazione di alcune aree a verde cittadine l’amministrazione provvede direttamente con una squadra di 6 operai comunali che si occupano tra l’altro della manutenzione delle rotatorie e delle aree esterne e interne alle porte di accesso alla città, nonché di realizzare le fioriture nelle aiuole cittadine.