Dal 14 luglio torna il Mercatino dei Libri Usati a Lucca e Capannori

LUCCA – La Provincia di Lucca e il Comune di Capannori informano che l’attività del Mercatino dei libri scolastici usati svolta nei locali del Cantiere Giovani sulla via del Brennero (civico 673) a Lucca e presso il Centro Giovani di S. Margherita in via del Marginone, a Capannori, sarà attiva da lunedì 30 luglio fino a venerdì 14 settembre.

L’attività di prenotazione, invece, scatterà dal 23 luglio solo tramite cellulare via Whatsapp (336-5096504) o via mail (customercare@nullmercatinolibri.org) dove dovranno essere indicati nome e cognome e un indirizzo e mail: un volontario risponderà indicando il giorno e l’orario in cui ci si deve presentare per il ritiro. Lo stesso numero di cellulare (da utilizzare solo via Whatsapp e non per telefonate) e l’account mail possono essere usati anche per vendere i propri libri lasciando sempre i propri dati. La consegna dei libri sarà accettata fino al 7 settembre, mentre l’ultimo giorno utile per l’acquisto è venerdì 14 settembre.

Ricordiamo, inoltre, che il deposito in conto-vendita sarà attivo solo nella sede del Cantiere di Lucca, mentre nella sede di Capannori sarà possibile solo l’acquisto dei volumi usati e/o per prenotare i libri disponibili al Cantiere di Lucca per poi ritirarli a S. Margherita.

Gli organizzatori specificano che sono accettati in conto-vendita i libri delle scuole medie e degli istituti superiori utilizzati sul territorio provinciale. I prezzi dei libri saranno al 50% del listino degli stessi praticato nel 2018. Il ritiro delle somme dei libri venduti e dei volumi invenduti sarà effettuato dal 17 al 21 settembre.

La sede di Lucca del Mercatino al “Cantiere” sarà quindi aperta dal 30 luglio al 14 settembre dal lunedì al venerdì con orario 15-18 mentre al Centro Giovani di S. Margherita a Capannori il Mercatino sarà aperto in orario serale: 21.30-23.00.

Per ulteriori informazioni scrivere a: customercare@nullmercatinolibri.org