Dacia Maraini protagonista del primo appuntamento de ‘La Bella d’Estate’ a Castelnuovo

CASTELNUOVO – È Dacia Maraini la protagonista del prossimo incontro della rassegna “La bella estate” curata da Alba Donati. Scrittrice, poetessa e saggista Dacia Maraini ci racconta la storia di una nonna, Gesuina, ex attrice dai pensieri audaci e di umore quasi sempre allegro; una madre, Maria, casalinga tuttofare, traduttrice e sognatrice, e una figlia (e nipote) diciassettenne ribelle, non tanto gentile in famiglia, ma anche infinitamente tenera, di nome Lori. Le tre donne sono forzate dalle circostanze a convivere in una casa stregata dall’assenza prolungata di un uomo; e sarà proprio l’arrivo di un uomo nelle loro vite a rompere il fragile equilibrio familiare e che lo obbligherà a ristabilirne uno nuovo. Con l’Autrice ne parla la scrittrice Flavia Piccinni.

Dacia Maraini, nata a Fiesole ma di origini siciliane, ha fondato, assieme ad altri scrittori, il Teatro del Porcospino, in cui si rappresentano solo novità italiane, da Gadda a Parise, da Siciliano a Tornabuoni, e pochi anni dopo, nel ’73, assieme con L. Leone, Francesca Pansa, Mariola Boggio apre il Teatro della Maddalena, gestito e diretto da donne. Lei stessa scrive molti testi teatrali, tra i quali Maria Stuarda, che ottiene un grande successo internazionale.

Flavia Piccinni è vincitrice del Premio Campiello Giovani e coordinatrice editoriale per la casa editrice Atlantide e autrici di tre romanzi. Flavia è anche giornalista e autrice di documentari per Radio3 Rai e Rai1. Il suo ultimo libro è “Bellissime” (Fandango Libri, 2017), che ha prodotto due interrogazioni parlamentari e un DDL e ha appena vinto il Premio Benedetto Croce.

Curati da Alba Donati, poetessa, presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux e fondatrice di Fenysia, la prima scuola dei linguaggi della cultura, fiorentina di adozione ma con il cuore in Garfagnana e dintorni, luogo dal quale proviene e che continua a frequentare assiduamente. Un’estate di libri con quelli che sono stati i protagonisti della scena culturale degli ultimi mesi. ” Si è creata una comunità di lettori, racconta Alba Donati – di persone attente che non mancano un incontro. Il progetto La Bella Estate si colloca nel percorso di rilancio del centro abitato e dei dintorni con Cantiere Aperto un progetto di restauro per la valorizzazione della storia e del patrimonio tradizionale della Garfagnana.

Un percorso aperto al pubblico che accompagnerà per 18 mesi uno dei progetti di riqualificazione più innovativi mai realizzati in Toscana: un hub museale d’avanguardia progettato dall’architetto Dezzi Bardeschi e dedicato a uno dei più geniali scrittori della tradizione letteraria italiana, Ludovico Ariosto e alla Garfagnana del ‘500.