Dacia Maraini alla Versiliana con il critico letterario Eugenio Murrali 

MARINA DI PIETRASANTA – Lunedì 16 luglio si apre la rubrica dedicata alla cultura e all’arte condotta dalla giovane giornalista Silvia Toniolo, al suo debutto nella conduzione degli Incontri al Caffè della Versiliana sotto la direzione artistica di Massimiliano Simoni.

‘Scrittura e verità nascoste’ è il titolo del primo appuntamento (inizio ore 18.15 – ingresso libero) che vede come ospite Dacia Maraini, una delle più importanti scrittrici europee, insignita in Italia dei maggiori premi, con il suo romanzo ‘Tre donne’ edito da Rizzoli.

Il tema della verità, che apre la rubrica sarà anche il filo conduttore che accompagnerà tutti gli altri incontri. Sarà un viaggio tra le emozioni e i valori ( da riscoprire?) sui quali normalmente non ci si interroga e non si riflette , come la paura, il coraggio, il valore di un’idea e la tenacia nel difenderla, a qualunque costo. Verità intesa quindi come scavo nella quotidianità, nella più semplice delle declinazioni, ma anche come sguardo critico sulla società, come denuncia di uno stato di cose, facoltà propria dello scrittore e dell’intellettuale. Sul palco del Caffè questi temi anche con Eugenio Murrali, giornalista (collabora con il Foglio, Radio Vaticana, il Dubbio). Murrali che si occupa di letteratura e di teatro, negli ultimi anni ha concentrato i suoi studi sulle opere di Dacia Maraini. Il suo ultimo libro è ‘Lontananze Perdute. La Sicilia di Dacia Maraini” un viaggio attraverso le opere e la memoria dell’autrice.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DELLA VERSILIANA

Martedì 17 Luglio

Impariamo a depurarci. Nel corpo, nel cuore, nella mente

Pierantonio Bacci, Professore di Chirurgia Estetica Università di Siena

Paola Pompei, Psicologa e psicoterapeuta, Direttore La Fenice di Arezzo

Daniele Greco, Governatore del Distretto 108 La Toscana del Lions Club International

Maurizio Busoni, Direttore Expo Italia

Ambra Spolverini, Biologa ricercatrice

Vieri Ceccherini, Acqua di Toscana San Felice

Il ‘piatto della salute’ è presentato da Enoteca Marcucci – Pietrasanta

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Mercoledì 18 Luglio

Accendi la luce sul diabete

Stefano Del Prato, Presidente Associazione Nazionale Diabetologi

Monica Priore, Campionessa di nuoto di fondo

Giovanni Lamenza, Presidente Nazionale AGD Italia Onlus

Stefania Bambini, Biologa nutrizionista

Conduce Claudio Sottili