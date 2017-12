Da Villa Paolina alle librerie: in mostra le stanze della principessa

VIAREGGIO – Resterà aperta fino al 7 gennaio l’ esposizione di arredi napoleonici curata dall’Antiquaria lucchese Renata Frediani e promossa dall’Amministrazione Comunale di Viareggio in corso presso la Villa che fu di Paolina Bonaparte a Viareggio. Un grande successo di pubblico che oggi si completa di un prezioso catalogo edito da Pacini Fazzi curato dalla stessa Renata Frediani che accompagna l’esposizione presentando una ricca galleria fotografica realizzata dal fotografo Lucio Ghilardi. Ma il catalogo non si limita alla suggestiva ed elegante presentazione degli arredi accompagnati dal testo di Renata Frediani dedicato a “Paolina Bonaparte e lo stile Impero”, ma allarga la narrazione alla figura di Paolina e al contesto storico in cui la villa è stata fondata e ha preso vita.

Non solo e non tanto un volume di storia dell’arte o dell’architettura quanto invece un omaggio alla affascinante figura della principessa Bonaparte Borghese di cui il volume offre un prezioso ritratto, tratteggiato dallo storico Iacopo Lazzareschi Cervelli, in cui il rapporto con la città di Viareggio, definita “porto del destino” si completa di notizie e di aneddoti legati sia a Paolina che all’amato e potente fratello, ricostruendo l’immagine-mito dell’affascinante Principessa, della sua bellezza, del suo amore per l’arte e la musica, la sua passione per tutto ciò che è bello, i suoi amori. Come scrive l’Assessora Sandra Mei nella premessa al volume “Paolina fu la prima vera grande testimonial di Viareggio, espresse la sua visione sulla nascente moda marina della società europea della Restaurazione e fornì uno stile che precorse e innsecò quello che sarebbe stato il turismo balneare”: anche per questo Viareggio oggi le rende omaggio.

Il Catalogo verrà presentato al pubblico nel finissage di Mostra domenica 7 gennaio 2017 alle ore 11.