Da venerdì 1 giugno a Capannori verrà rilasciata solo la carta d’identità elettronica

CAPANNORI – A partire da venerdì 1 giugno, secondo disposizioni del Ministero dell’Interno, il Comune rilascerà esclusivamente la nuova Carta di identità elettronica abbandonando l’emissione della carta di identità in formato cartaceo.

La carta di identità elettronica non sarà consegnata direttamente al momento della richiesta, ma verrà spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e consegnata da Poste Italiane, tramite lettera raccomandata, entro 6 giorni lavorativi dall’emissione, all’indirizzo indicato dal richiedente che potrà individuare anche un delegato al ritiro.

L’emissione della carta di identità in formato cartaceo sarà consentita solo nei casi di reale e documentata urgenza previsti per legge, ovvero per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Il documento in formato cartaceo potrà essere rilasciato anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Il servizio per il rilascio della carta di identità elettronica è garantito all’Urp della sede centrale del Comune (con appuntamento telefonando ai numeri 0583 428316/7 il lunedì, giovedì e venerdì e senza appuntamento il martedì, mercoledì e sabato); allo Sportello al cittadino nord di Marlia (con appuntamento telefonando ai numeri 0583 428764/6, il mercoledì e venerdì e senza appuntamento il lunedì, martedì e giovedì; allo Sportello al cittadino sud di San Leonardo in Treponzio (con appuntamento telefonando ai numeri 0583 428751/2 il mercoledì e venerdì e senza appuntamento il lunedì, martedì e giovedì).