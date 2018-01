Da una lite al Giardino degli Osservanti, l’arresto di uno spacciatore

LUCCA – E’ stata una lite in centro storico a far scoprire e catturare alla polizia uno spacciatore. Questa mattina (18 gennaio), l’attenzione di una volante nella questura di Lucca, mentre stava effettuando i normali giri di controllo del territorio, passando da via Beccheria, è stata attirata da una lite in corso nel Giardino degli Osservanti.

I contendenti erano due extracomunitari che, ovviamente, alla vista della polizia hanno smesso di litigare. Uno di loro è però parso subito molto nervoso e ha cercato di allontanarsi velocemente dal posto.

La polizia, però ha notato che dalla tasca gli pendeva un calzino che l’uomo cercava di nascondere: le mosse del malvivente non sono sfuggite agli agenti che hanno recuperato il calzino, al cui interno erano custoditi 12 involucri in nylon che contenevano circa 70 grammi di marijuana. L’uomo è stato perquisito e addosso aveva un altro calzino con altrettanta droga.

A quel punto, la polizia ha arrestato l’uomo – di origine nigeriana, di 28 anni – e lo ha portato in carcere, in quanto stava spacciando nelle immediate vicinanze di istituti scolasciti, in orario compatibile con la fine delle lezioni e la presenza di numerosi ragazzi che, all’uscita della scuola, si ritrovano in questo giardino: questo fatto ha permesso alla polizia di contestare all’uomo l’aggravante specifica che ha permesso loro di arrestarlo.