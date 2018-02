Da Sky Barbara Scarpettini con Altemura e Montaresi per raccontare il Carnevale

VIAREGGIO – Sarà Barbara Scarpettini, volto SKY, la terza donna ad affiancare Andrea Montaresi e Gabriele Altemura nel racconto TV del terzo mascherato di Viareggio. Canale 50 come sempre porterà le immagini più belle della manifestazione in tutta la Toscana, grazie a 50news Versilia (673 del digitale terrestre) e 50 Canale (12 e 191), un ottimo strumento anche per la partecipazione ai successivi ultimi due corsi mascherati in programma. Le costruzioni allegoriche davanti alle telecamere posizionate in Piazza Mazzini daranno il meglio di loro stesse regalando uno spettacolo unico a tutti i telespettatori toscani incollati in migliaia davanti alla TV. La domenica si concluderà alle 21.00 con “Gli occhi del Carnevale… di sera”, approfondimento in studio con telefoni aperti e whatsapp per mandare messaggi e foto mascherati e discutere della domenica di Carnevale appena trascorsa.