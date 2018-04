Da sabato torna il mercato dei fiori di Santa Zita in piazza Anfiteatro

LUCCA – Torna anche quest’anno dal 21 al 27 aprile nel centro storico di Lucca il tradizionalissimo appuntamento con la mostra mercato dei fiori e dei dolci di Santa Zita, uno dei momenti dell’anno più amati dai lucchesi. Grande novità di quest’anno è l’estensione della durata della manifestazione, che si svilupperà su un arco di 7 giorni, anziché i classici 5. L’evento, a cura di Confcommercio e del suo Centro commerciale Città di Lucca, riempirà di colori, esposizioni floreali e bancarell l’area che comprende piazza Anfiteatro, piazza Scalpellini, piazza San Frediano e via Fillungo. Mentre nelle piazze San Frediano e Scalpellini ci saranno i giardini allestiti in collaborazione con Opera delle Mura e Comune, in piazza Anfiteatro i protagonisti saranno 11 espositori florovivaistici provenienti da varie zona della provincia di Lucca, ma anche da Verbania o in un caso addirittura dall’ Olanda, che metteranno in vendita ed esposizione piante, piante da frutto, fiori, semi, bulbi, peperoncini e tanto altro. Domenica 22 alle 10,30 è previsto il giro delle autorità e l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con scelta del banco più bello e particolare. Tutti i giorni presidio di Unicef con pesca di beneficenza e piante e fiori messi in palio dagli stessi espositori.