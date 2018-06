Da sabato in mostra le foto di Stefano Lotumolo all’Agorà di Lucca

LUCCA – Inaugura sabato la mostra del fotografo Stefano Lotumolo, allestita nelle sale dell’Agorà di Lucca e che racconta i viaggi di questo giovane artista dell’immagine, che da novembre 2015 ha visitato Africa, Asia, Australia. Una mostra fotografica ‘itinerante’ che Lotumolo porta in varie città, tra cui, appunto, la ‘sua’ Lucca. Fino al 17 giugno saranno esposte 83 opere: «Finalmente torno nella mia città natale – dice – orgoglioso di mostrare ai miei compaesani i frutti di un lavoro che ha cambiato radicalmente la mia vita». Le foto, infatti, fanno parte di un progetto nato per sensibilizzare e far conoscere al nostro popolo alcune delle realtà presenti in questo mondo, mostrandole in maniera diversa, durante sprazzi di vita quotidiana.