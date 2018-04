Da sabato in mostra a Lucca le vignette di Simone Togneri ‘Saluti dall’Ita(g)lia’

LUCCA – Saranno in esposizione al bar caffetteria Millennium di via S. Croce in centro a Lucca, da sabato 28 aprile a venerdì 25 maggio, le vignette che compongono la mostra “Saluti dall’Ita(g)lia… e non solo” del disegnatore Simone Togneri.

L’evento si aprirà con l’inaugurazione sabato 28 alle ore 18. Togneri, presente con i suoi pennarelli e i suoi fogli, creerà per l’occasione le sue vignette. Così insieme all’aperitivo gli avventori potranno portarsi a casa una caricatura, una striscia, un bozzetto o quant’altro possa nascere sul momento. E chi sarà presente potrà assistere e vedere come in pochi istanti prende forma un disegno o più semplicemente visitare la mostra, una personale visione di un 2017 e dei primi mesi del 2018, ricchi di avvenimenti colti sapientemente dalla matita di Togneri e messi su carta. Un’esposizione sicuramente da non perdere, sia per l’originalità che per la qualità artistica.