Da Palazzo Sani la ricetta per migliorare la circolazione è realizzare gli Assi Viari

LUCCA – La viabilità e i collegamenti in lucchesia sono stati uno degli argomenti principali della riunione del consiglio direttivo di Confcommercio, che si è svolta a Palazzo Sani. Un argomento decisamente ‘scottante’ e molto dibattuto in questo momento, sia per quanto concerne l’inquinamento, sia per i finanziamenti che sono arrivati da parte del Cipe per partire con la fase ‘operativa’ degli Assi viari.

E discussione, questa, che offre adesso lo spunto a Confcommercio per alcune riflessioni: «Non c’è dubbio – si legge in una nota dell’associazione – che quello della viabilità sia un tema cruciale per il presente e il futuro del nostro territorio. Ad oggi esistono una serie di problemi che sono sotto gli occhi di tutti: in primis il traffico pesante opprimente registrato ogni giorni sui viali della circonvallazione cittadina e della Piana, ma anche i collegamenti scomodi sia su gomma che su rotaia con Firenze e altre importanti città toscane».

Confcommercio: «è fermamente convinta da tempo che l’unica, vera soluzione concreta per migliorare questa situazione, almeno dal punto di vista della circolazione stradale, sia rappresentata dagli assi viari. I provvedimenti ipotizzati in queste ultime settimane sugli organi di informazione ci appaiono non risolutivi, anche tenendo conto del fatto che certi percorsi per chi esce dall’autostrada e deve effettuare carico e scarico merci sono in ogni caso obbligatori, stante l’attuale sistema viario».

«A nostro avviso – insiste Confcommercio – le istituzioni locali devono adoperarsi al massimo per esercitare una pressione sul Governo che uscirà dalle elezioni del 4 marzo, per far sì che i fiumi di parole e annunci a cui abbiamo assistito in questi decenni diventino realtà: degli assi viari si sente parlare da una vita, adesso è il momento di passare una volta per tutte ai fatti concreti».

L’associazione di categoria sottolinea che il nuovo sistema viario porterebbe migliorie notevoli «non solo ai collegamenti fra la città, la Piana e la Valle del Serchio, ma consentirebbe anche una migliore gestione della viabilità cittadina in occasione di grandi eventi che, ce lo auguriamo di cuore, a Lucca sono destinati a diventare una consuetudine».