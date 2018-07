Da mercoledì fino alla riapertura di piazza Curtatone, aperta 24h ls farmacia comunale di Sant’Angelo

LUCCA -L’11 luglio e notte seguente, in occasione del concerto di Roger Waters, l’area di Piazza Curtatone sarà interessata da una limitazione del traffico veicolare che renderà difficoltoso lo svolgimento del servizio di guardia farmaceutica notturna alla Farmacia Comunale 24h – soprattutto per i soggetti con difficoltà deambulatoria e non solo – per questo motivo il Comune di Lucca ha emesso una specifica ordinanza che prevede l’apertura straordinaria, in aggiunta alla Farmacia 24h, della Farmacia Comunale di S.Angelo – Viale G. Puccini, 1602 – loc. S.Anna (tel.0583-510056) dalle ore 20.00 di mercoledì 11/07 alle ore 08.00 di giovedì 12/07.