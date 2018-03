Da mercoledì al via le multe ai varchi di via del Fosso e via del Gonfalone

LUCCA – Il primo giorno di primavera a Lucca vedrà ‘sbocciare’ le multe. Quelle fatte dai varchi telematici in via del Fosso e via del Gonfalone, per la precisione.

Da mercoledì 21 marzo infatti inizieranno a essere elevate sanzioni a carico dei proprietari dei veicoli non autorizzati che attraverseranno i due nuovi varchi elettronici di accesso alla Ztl, collocati uno in via del Fosso e uno in via del Gonfalone.

I due nuovi presidi, che sono stati installati dall’amministrazione comunale con una spesa complessiva di 45mila euro, hanno infatti superato la fase sperimentale di 30 giorni iniziata il 19 febbraio scorso.

I due dispositivi serviranno a chiudere in maniera più efficace la Zona a traffico limitato del centro cittadino, realizzando un controllo fisso nelle aree limitrofe a piazza Santa Maria e Porta San Jacopo che ne erano sguarnite.