Da martedì il Caffè della Versiliana si arricchisce della rubrica ‘Salubre’ con Fabrizio Diolaiuti

PIETRASANTA – Prende il via martedì 17 luglio la rubrica “Salubre, l’incontro che fa bene alla salute e all’ambiente”, curata e condotta da Fabrizio Diolaiuti per gli Incontri al Caffè della Versiliana 2018, sotto la direzione artistica di Massimiliano Simoni. Il primo incontro in programma alle ore 18.15 ( ingresso libero) dal titolo “Impariamo a Depurarci” proporrà al pubblico del Caffè una serie di consigli pratici per depurare il corpo, il cuore e la mente. Si parlerà di medicina rigenerativa, cellule staminali, di come fare a liberare la mente dalle tossine che ci danno ansia e non ci fanno dormire. Verranno presentati nuovi macchinari della strumentazione medico estetica della Biodermogenesi e non mancherà un discorso serio e affascinante sull’acqua, fondamentale per la depurazione o sull’importanza dei piedi. L’incontro proporrà infine il piatto della salute presentato da Michele Marcucci. Di tutti questi argomenti se ne parlerà con un nutrito parterre di ospiti composto da Pierantonio Bacci, già professore a contratto di Chirurgia Estetica nell’Università di Siena e direttore di Corsi di Perfezionamento nella Lumsa University di Roma, conosciuto soprattutto per le sue tecniche con i fili di ringiovanimento e per i suoi studi sul mondo della cellulite, autore del libro Impara a depurarti; Paola Pompei Psicologa e psicoterapeuta – Direttore La Fenice di Arezzo con cui si parlerà, partendo dalla filosofia di Seneca, dei metodi per rallentare il tempo d’invecchiamento ed essere più sani e sereni..; Daniele Greco, Governatore del Distretto 108 La Toscana del Lions Club International con cui si parlerà dei service sociali e delle attività di solidarietà che organizza il Lion Club Toscano; Maurizio Buson, Direttore della Expo Italia, proprietaria della strumentazione medico estetica della Biodermogenesi che racconterà l’ impegno imprenditoriale toscano in servizi elettromedicali e di Biodermogenesi divenuta oggi una strategia che l’Università di Pavia ha dimostrato utile per la terapia delle cicatrici residue da gravi ustioni. Interverranno inoltre Ambra Spolverini. Biologa Ricercatrice, PhD, Staff Sanitpharma con cui si parlerà dell’importanza della salute dei piedi ed infine Vieri Ceccheri