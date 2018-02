Da lunedì attivi i varchi telematici in via dei Fossi e via del Gonfalone

LUCCA – Saranno attivati a partire da lunedì 19 febbraio i due nuovi varchi elettronici di accesso alla Ztl, collocati uno in via del Fosso e uno in via del Gonfalone. I due nuovi presidi, che sono stati installati dall’amministrazione comunale con una spesa complessiva di 45.000 euro, serviranno a chiudere in maniera più efficace la Zona a traffico limitato del centro cittadino, realizzando un controllo fisso in questa area che ancora era rimasta sguarnita.

Nei giorni scorsi l’ufficio traffico del Comune ha provveduto a posizionare la segnaletica verticale e a realizzare quella orizzontale necessaria. Lo stesso ufficio ha provveduto a emettere l’ordinanza che dà il via alla loro accensione, come detto, a partire da lunedì 19 febbraio prossimo. I varchi saranno attivati in via sperimentale per 30 giorni (quindi senza attività sanzionatoria da parte della Polizia municipale), così come previsto dal Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 81764 del 11 ottobre 2010.

Per consentire l’attivazione dei due presidi sono state anche introdotte, sempre attraverso apposita ordinanza, alcune modifiche al traffico veicolare della zona. In particolare è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Michele Rosi nel tratto compreso fra l’incrocio con via Buiamonti e quello con via del Fosso- lato ovest. C’è invece l’obbligo di dare la precedenza in via Michele Rosi all’intersezione con via del Fosso- lato ovest, per i veicoli provenienti da ovest (via del Gonfalone- via della Zecca) e in via del Fosso, sul ponte di attraversamento del condotto pubblico posto all’intersezione con via del Fosso lato ovest.

Una volta terminata la fase di attivazione in via sperimentale, vale a dire a partire dal 21 marzo gli automobilisti senza permesso di accesso alla Ztl che transiteranno anche dai due varchi di via del Fosso e via del Gonfalone incorreranno nella sanzione prevista.