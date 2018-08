Da lunedì 20 a Capannori si consegnano i tesserini venatori: ecco dove e come

CAPANNORI – A partire da lunedì 20 agosto e fino a venerdì 28 settembre presso i due Sportelli al cittadino di Marlia e San Leonardo in Treponzio saranno rilasciati i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2018-2019 .

I cacciatori residenti nelle frazioni delle ex circoscrizioni 1 e 2 potranno ritirare il proprio tesserino allo Sportello al cittadino zona nord in piazza del Mercato a Marlia (tel. 0583 4287647/5/6). Quelli che abitano nelle frazioni delle ex circoscrizioni 3 e 4 potranno rivolgersi allo Sportello al Cittadino zona sud in via di Sottomonte a San Leonardo in Treponzio (tel. 0583 428751/2).

Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Per il rilascio del tesserino di caccia occorre presentare i seguenti documenti: porto d’armi e licenza di caccia in corso di validità; bollettini di pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale in corso di validità; ricevuta di versamento di iscrizione all’A.T.C. di residenza venatoria ed eventualmente di altre A.T.C.; allegato regionale alla Licenza di caccia per le registrazioni sul tesserino delle infrazioni sulla caccia; tesserino venatorio dell’annata precedente da consegnare o ricevuta di avvenuta consegna.