Da gennaio anche a Barga si potrà fare la carta di identità elettronica

BARGA – A partire dall’8 gennaio, a Barga si potrà fare la carta d’identità elettronica. A darne notizia è il sindaco, Marco Bonini: «Siamo riusciti ad attivare il servizio in tempi rapidi e infatti i cittadini dal prossimo 8 gennaio avranno la possibilità di richiedere la nuova carta, sia a Barga all’Ufficio Anagrafe sia a Fornaci presso l’ufficio comunale distaccato. La fase di installazione delle postazioni dedicate alla nuova carta e la formazione del personale si è conclusa e adesso, con soddisfazione, possiamo attivare il nuovo servizio e annunciare che sarà disponibile dall’8 gennaio».

Un’innovazione importante visto che passeremo dalla carta al materiale plastico (policarbonato); la nuova carta ha inoltre le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale) da acquisire in fase di domanda del documento. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Oltre ad essere un documento di riconoscimento, la CIE potrà essere utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e permetterà l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Come indicato, la CIE può essere richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune di Barga e all’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga. Il servizio sarà disponibile solo su appuntamento, a causa delle procedure certamente più complesse che ne dilatano i tempi di attesa. L’appuntamento può essere fissato presentandosi allo sportello o telefonicamente ai seguenti numeri: 0583/724773 o 0583/724776 sportello Barga; 0583/75032 sportello Fornaci di Barga.

Il rilascio della CIE non avverrà direttamente allo sportello, ma sarà recapitata per posta entro 6 giorni lavorativi. Il costo è di € 22.21 da pagare in contanti allo sportello in fase di richiesta.

Da sapere anche i documenti da presentare al momento della richiesta: la precedente carta d’identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento; la tessera sanitaria; una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto. Nel caso di richiesta a seguito di furto o smarrimento è necessario esibire la relativa denuncia fatta presso i carabinieri o i vigili urbani. In caso di deterioramento deve essere consegnata la carta deteriorata

Per il rilascio della CIE ai minori, scadenze e validità rimangono in vigore le stesse leggi che regolamentano la carta d’identità cartacea.

Infine, la carta d’identità cartacea, sostituita per legge dalla nuova carta d’identità elettronica, verrà rilasciata esclusivamente solo in casi di comprovata necessità ed urgenza.

Da specificare anche che le carte di identità già rilasciate e ancora in corso di validità resteranno valide fino alla loro naturale scadenza.