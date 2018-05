Da domenica tornano le tradizionali ‘fiorite’ del Corpus Domini a Capannori

CAPANNORI – Tornano a partire da domenica 27 maggio le tradizionali ‘fiorite’ del Corpus Domini a Capannori.

Una tradizione consolidata che coinvolge le varie comunità del territorio e che le vede impegnate nei campi, durante i giorni precedenti, alla ricerca dei fiori più belli e colorati per preparare le meravigliose distese fin dalle prime ore del mattino del giorno di festa.

Il Comune ha raccolto in un calendario le date delle ‘fiorite’ in programma sul territorio per mantenere viva la tradizione locale e l’identità culturale del territorio.

Il primo colorato tappeto di fiori sarà realizzato domenica 27 maggio a Segromigno in Monte, in Via delle Selvette davanti al cimitero. Domenica 3 giugno le fiorite saranno realizzate sul piazzale della chiesa di Capannori, nel parco della Casa della Salute “Don A.Gori” a Marlia e in Via per il Monastero delle Carmelitane a San Colombano.

Un’altra fiorita è in programma per domenica 10 giugno a Camigliano sul viale di Villa Torrigiani.