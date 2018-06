Da domani “Rivelazioni” di Renzo Belli, la mostra allestita nel Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini

VIAREGGIO – Daniele Maffei introduce l’autore e ci conduce nella raccolta di immagini selezionate tra oltre 600 scatti stampati e in cui Renzo Belli presenta i tanti temi che lo hanno affascinato nel corso della sua vita di fotografo per passione: volti umani e le loro espressioni emotive. Un reportage che racconta, Viareggio, attraverso volti dei suoi abitanti passando per Dakar per l’Egitto, la Russia fino alla Thailandia.

«I miei volti – dichiara l’autore – non sono ritratti nel senso stretto della parola, sono incontri con uomini e donne che mi sono piaciuti, che in qualche modo mi hanno colpito e con i quali ho quasi sempre parlato/interagito mentre scattavo foto, creando in qualche modo un legame. Questa raccolta di immagini non è stata semplice da comporre; selezionare le più significative tra i 600 “50x60” che ho stampato, mi ha occupato per molto tempo. Ho preferito presentare una mostra antologica dei vari temi da me trattati/fotografati. Ho volutamente scelto la strada più complicata e forse il mio legame può non essere così immediato.Ma c’è.

I volti umani e le loro espressioni emotive, costituiscono per me uno stimolo che ancora oggi, dopo tanti anni, mi affascina; I miei volti non sono ritratti nel senso stretto della parola, sono incontri con uomini e donne che mi sono piaciuti, che in qualche modo mi hanno colpito e con i quali ho quasi sempre parlato/interagito mentre scattavo foto, creando in qualche modo un legame: non rimango infastidito se dietro ad un volto compare, in lontananza, una bicicletta o qualunque altra cosa, se l’espressione è quella cerco».