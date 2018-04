Da Confcommercio un nuovo corso di gestione buste paga

LUCCA – So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di formazione per la gestione delle buste paga. Corso, questo, che prenderà il via lunedì 16 aprile e si svolgerà nella sede di Confcommercio Lucca (via Fillungo, 121), con una durata complessiva di 150 ore, 80 delle quali di lezioni teoriche e le altre 70 di stage. Il corso si svolgerà ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici formazione di Confcommercio Lucca (referenti Andrea Giammattei – 0583/473126 – giammatteiandrea@nullconfcommercio.lu.it; Sara Panattoni – 0583/473161 – panattonisara@nullconfcommercio.lu.it).