Da AIDO un messaggio ai giovani: “Donare è un segno di civiltà e generosità”

LUCCA – Far arrivare alle nuove generazioni un messaggio forte sull’importanza della donazione di organi e tessuti.

Era questo l’obiettivo dell’incontro giovedì 31 maggio nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca, in occasione della Giornata Mondiale della Donazione di Organi, dall’AIDO provinciale di Lucca insieme alla Lega Italiana per la fibrosi cistica, all’Organizzazione Toscana Trapianti, al coordinamento donazioni dell’Azienda USL Toscana nord ovest, alla Provincia ed al Comune di Lucca.

Grazie all’interessamento del Provveditorato agli Studi, all’evento hanno partecipato alcuni studenti delle scuole superiori cittadine, i quali hanno potuto prendere coscienza del fatto che donare gli organi significa aiutare l’umanità e garantire a tutti il diritto alla salute; è quindi un segno di civiltà e di grande generosità.

A far passare il messaggio sono state soprattutto le testimonianze dirette, nel corso dell’incontro, di persone in lista d’attesa o che hanno ricevuto il trapianto, sicuramente più toccanti e convincenti di qualunque spiegazione scientifica.

L’argomento specifico dell’incontro era quello della fibrosi cistica, una patologia che colpisce vari organi del corpo e che ha come un’unica terapia il trapianto polmonare.

Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, per la Provincia di Lucca il consigliere Lucio Pagliaro, per l’Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara Catia Abbracciavento, per l’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) il presidente provinciale Arturo Giannoni e Vinicio Fruzzetti, per la Lega Italiana Fibrosi Cistica la presidente del comitato provinciale Lucilla Petrucci, per l’Azienda USL Toscana nord ovest il medico di direzione sanitaria ospedaliera Moreno Marcucci e la responsabile infermieristica del coordinamento donazioni dell’ambito di Lucca Simonetta Lo Conte.

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza l’importanza della partecipazione solidale della popolazione a questo percorso.

Donare e diffondere la cultura della donazione, infatti, significa sempre più spesso salvare vite umane: chi è in attesa di un organo può contare solo su questo gesto di solidarietà da parte di altre persone per continuare a vivere o comunque per migliorare la propria condizione di vita.

In Toscana, tra l’altro, il rapporto tra donatori di organi ed abitanti è molto elevato e questo si traduce in opportunità di cura per i cittadini, attraverso la rete dell’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT).

Oggi, poi, il trapianto di organi è un programma terapeutico consolidato, che restituisce un’ottima possibilità di vita.