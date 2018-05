Cromology firma per l’alternanza scuola-lavoro con l’ITT Ferrari

BORGO A MOZZANO – Cromology Italia, azienda leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia, sigla un protocollo d’intesa con l’Istituto Tecnico Tecnologico Enzo Ferrari (Borgo Mozzano). L’accordo prevede un piano triennale di sviluppo per gli Studenti, finalizzato al conseguimento del Diploma ed alla contestuale acquisizione di competenze professionali coerenti con le aspettative del sistema produttivo locale, per facilitare un ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

Cromology insieme ad esperti e Manager aziendali, coordinerà il project work multidisciplinare ed affiancherà il tutor scolastico nella scelta di attività utili per i ragazzi, terrà lezioni in aula ed accompagnerà gli studenti in visite guidate all’interno dello stabilimento produttivo di Porcari.

Il protocollo d’Intesa si concentra nello specifico, sulla realizzazione di percorsi formativi congiunti per la costruzione di competenze trasversali e specifiche come la promozione dello spirito di impresa e l’approfondimento delle discipline di indirizzo, concretizzando alcune delle fasi realizzative di un progetto, con visite agli stabilimenti produttivi, corsi di sicurezza, convegni, seminari e partecipazione a mostre e fiere.

«L’attività di alternanza scuola lavoro favorisce l’innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro – sottolinea Paolo Sbrana HR Director Cromology Italia – Con questo protocollo d’intesa abbiamo deciso di fare ancora qualcosa in più! Vogliamo accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita. L’alternanza è un modo per formare i giovani, aprire la scuola al territorio e creare sinergie».