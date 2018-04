Croce Verde di Lucca: assemblea dei soci domenica mattina

LUCCA – La Croce Verde P. A. Lucca rende noto che è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci, avente come ordine del giorno il bilancio consuntivo 2017. La prima convocazione è prevista per le ore 5:30 del giorno 21 aprile 2018, mentre la seconda convocazione è fissata per le ore 10:30 di domenica 22 aprile 2018. L’assemblea si terrà presso la sede centrale dell’associazione, in via Castracani 468/D. Tutti i soci sono invitati a partecipare.