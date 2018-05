Cresce l’attesa per “Talenti sotto le stelle” a Villa Bertelli, l’evento benefico a favore della Andrea Bocelli Foundation

FORTE DEI MARMI – E’ stata presentata stamani, con una conferenza nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, la serata conclusiva della stagione concertistica 2018, “Talenti sotto le stelle”, l’evento benefico promosso dalla Fondazione Villa Bertelli a favore della Andrea Bocelli Foundation, in scena domenica 26 agosto.

Erano presenti il presidente della Fondazione Ermindo Tucci, l’amministratore delegato Davide Belli, il vice sindaco Graziella Polacci, la presentatrice della serata Ilaria Della Bidia, il Maestro Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti.

In una notte di fine estate, sotto il cielo stellato di Forte dei Marmi, il prestigioso palco di Villa Bertelli, che conta più di 3000 posti, accoglierà il grande concerto benefico che vedrà come protagonisti giovani prodigi del panorama musicale italiano e internazionale, come Maria Aleida, Anastasya Petrishak, Matteo Bocelli e Monica Zhang. Confermata anche la presenza straordinaria del Maestro Andrea Grimellini e dei Maestri Carlo Bernini e Gianpaolo Mazzoli che dirigeranno l’orchestra dell’Istituto Superiore Boccherini.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione di cui Andrea Bocelli è fondatore e sostenitore per un intervento già in corso a Sarnano, nelle Marche, nello specifico alla nuova scuola di istruzione secondaria di primo grado “G. Leopardi”, ricostruita dopo essere stata distrutta dal sisma.

“E’ con grandissima soddisfazione – ha dichiarato il presidente Tucci – che ospiteremo questo evento, che, oltre al prestigio, ci darà la possibilità di offrire il nostro aiuto in una causa così importante, come il completamento della scuola di Sarnano”.

“Mi sono veramente emozionata a Sarnano ed è con profonda gioia che il nostro Comune ha preso parte a questa iniziativa di solidarietà” ha concluso il vice sindaco Graziella Polacci.

Un bel progetto, con un obiettivo pieno di amore e speranza quello di “Talenti sotto le stelle”, classico degli eventi promossi dalla Bocelli Foundartion , che dal 2011 è impegnata ad aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale, promuovendo e sostenendo progetti nei paesi in via di sviluppo ed in Italia.

“Ogni volta che posso fare qualcosa nella terra dove la gente parla con il mio accento, sono felice” ha dichiarato Andrea Bocelli, il quale parteciperà personalmente all’evento e delizierà gli ospiti con la sua voce.

Una serata di festa, condotta da Pino Insegno e Ilaria Della Bidia, per rendere omaggio al talento e alla musica e alla potenza che ha essa di unire le persone.