Cresce l’attesa per l’incontro con Michela Murgia ad Artè

CAPANNORI – C’è attesa per l’incontro con Michela Murgia, scrittrice e attivista autrice di numerosi successi, che martedì 29 maggio alle ore 21 al teatro Artè di Capannori sarà ospite de “I venerdì letterari”, la rassegna promossa dal Comune con l’organizzazione di Ecoeventi e la collaborazione della Libreria Ubik Lucca per conoscere i più importanti narratori italiani.

Michela Murgia, in dialogo con il bioeticista Leopoldo Sandonà, affronterà tematiche politiche e sociali per provare a tracciare un profilo del futuro che ci aspetta. Originaria di Cabras, in provincia di Oristano, è autrice di numerosi successi, fra cui il suo titolo di esordio “Il mondo deve sapere” del 2006 che ha ispirato Virzì per il film “Tutta la vita davanti”. Ha vinto vari premi letterari.