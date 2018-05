Cresce l’attesa per la ‘Mille Miglia’: tutto pronto per la storica corsa

LUCCA – La “corsa più bella del mondo”, così hanno definito la 1000 Miglia, che venerdì 18 maggiotorna a Lucca dopo due anni di assenza. La capostipite di tutte le corse automobilistiche, infatti, entrerà nella nostra provincia in grande stile, sotto il coordinamento e l’organizzazione di Aci Lucca, con la collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte, abbracciando l’intero territorio, da Altopascio fino a Pietrasanta, come una lunga carovana di auto d’epoca che, tra strade, paesi e città, tingerà di rosso ogni tappa.

Il corteo sarà composto da ben 450 auto, i cui modelli hanno già preso parte a una delle edizioni di velocità disputate tra il 1927 e il 1957: a precederlo ci saranno le splendide vetture del Tribute Ferrari e Mercedes, selezionate appositamente per la corsa. Auto che, nella giornata di venerdì, sosteranno, in esposizione, lungo la scesa delle Mura urbane, all’altezza di via San Paolino – ex Cavallerizza – piazzale San Donato, a partire dalle 13.

IL PERCORSO – Nella giornata di venerdì 18 maggio, il corteo delle 450 auto entrerà nel territorio lucchese da Altopascio. Da qui attraverserà Montecarlo, Porcari e Capannori. A partire dalle 15,30 è previsto l’arrivo a Lucca. Le vetture passeranno da porta San Pietro per poi salire sulle Mura all’altezza del baluardo San Colombano. Dopo aver effettuato un giro completo, con prove cronometrate al baluardo San Paolino, le auto proseguimento in direzione del Caffè delle Mura per scendere verso Corso Garibaldi e procedere alla volta di piazza Napoleone, attraverso via San Girolamo. In piazza Napoleone avverrà il controllo orario, mentre dal palco saranno presentati gli equipaggi della corsa. Non solo: sempre in piazza Napoleone i partecipanti potranno ammirare il motore a scoppio inventato da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, portato proprio dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, che sarà presente con uno stand. Dopodiché la carovana raggiungerà piazza Anfiteatro, passando da piazza San Michele, piazza San Salvatore, via San Giorgio, via Fillungo e piazza Scalpellini. Si prosegue quindi alla volta di piazza San Frediano e, attraverso via della Cavallerizza e piazza Santa Maria, le auto usciranno dal centro storico attraverso porta Santa Maria. Da qui la 1000 Miglia proseguirà la sua corsa verso Massarosa e Pietrasanta.

GLI EVENTI – Sono molti anche gli eventi collaterali che accompagneranno il passaggio delle auto d’epoca in ogni comune che sarà attraversato dalla corsa.

Ad Altopascio, nel centro del paese, saranno esposte Ferrari, Porsche, Lamborghini e Bentley. In sala Granai, in piazza Ospitalieri, sarà invece allestita la mostra Piloti & Motori curata dagli Amici dell’Archivio fotografico lucchese. Nel parco delle mura castellane ci sarà un’esposizione di trattori d’epoca, mentre in via Cavour, auto e moto d’epoca faranno da splendida cornice al passaggio della corsa. In piazza Vittorio Emanuele invece ci sarà lo Street Food Festival che proseguirà fino a domenica 20 maggio. Infine, si andrà a scuola di sicurezza stradale con il pullman della Polizia si Stato, che si troverà in piazza Vittorio Emanuele.

A Montecarlo, il Kursaal Car Club di Montecatini, incaricato dall’Automobile Club di Lucca, organizzerà un raduno di auto storiche nelle aree di piazza Carrara, parcheggio di via Nuova e parte di piazza d’Armi.

A Lucca saranno presenti con stand ed esposizioni in vari punti della città le associazioni Gran turismo events (porta San Pietro, San Donato Sant’anna ed ex Cavallerizza), Pantera club (salita di San Colombano e Giardino Botanico), Harley Davidson (porta Elisa), Vespa Club Lucca (Villaggio del fanciullo e Porta Santa Maria), Club 500 (porta Santa Maria, baluardo Santa Croce), Balestrero Veteran (Caffè delle Mura) e Lambretta club Lucca (piazza Anfiteatro).

A Massarosa, la scuole primarie addobberanno le facciate con bandiere messe a disposizione dall’organizzazione della corsa. Inoltre, l’associazione Off Road Fuoristrada Versilia allestirà un’esposizione statica di fuoristrada storici nella piazza antistante il Municipio. Nei giorni successivi, sarà anche organizzata una mostra/scambio di veicoli storici ma anche di accessori, suppellettili e articoli vari, nella sede dell’associazione Off Road in località la Gulfa, a Montramito. Infine, sarà presente anche l’associazione culturale e rievocativa degli eventi della Seconda Guerra Mondiale Linea Gotica Lucchesia.

A Pietrasanta, in occasione del passaggio della Freccia Rossa, saranno esposti in piazza Duomo alcuni quadri riguardanti edizioni storiche della corsa. In esposizione anche un modello in scala 1 a 1 della mitica Alfa Romeo 2900B del 1938. Il giorno successivo, sabato 19 maggio, alle 18 nel chiostro di Sant’Agostino si terrà invece la premiazione del 18esimo premio Barsanti e Matteucci.