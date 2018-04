Cotrozzi (Cisl) interviene sull’elezione delle Rsu dell’Azienda sanitaria locale

LUCCA – Sono iniziate le votazioni all’interno della usl toscana nord ovest per il rinnovo della RSU. Nonostante l’incapacità dimostrata dalla azienda nell’organizzare un momento così altamente democratico , basti pensare agli ingiustificati ritardi nelle comunicazioni e nell’attrezzare in modo adeguato gran parte dei seggi , nonché alla mancata comunicazione diretta da parte delle Relazioni sindacali aziendali ai Responsabili di posti di lavoro coinvolti nelle assenze di personale perché nominati scrutatori, ritardi e disfunzioni che comunque mirano a scaricare di responsabilità taluni dirigenti e , di contro a responsabilizzare ingiustificatamente quadri aziendali non certamente dirigenziali, la prima giornata ha avuto inizio. A questo si aggiunge il comportamento scorretto di qualche organizzazione sindacale che, dichiarandosi apolitica , ha cercato invece di prendere contatti con molti sindaci per essere aiutata nel successo elettorale. Nonostante questi intoppi, CISL FP LUCCA è impegnata in forma corretta , attraverso contatti con i propri iscritti , a far si che possa essere raggiunto il quorum e veda la stessa CISL FP gratificata dai risultati. CISL FP SANITA’ ha presentato una lista di candidati formata da 26 dipendenti rappresentanti la quasi totalità dei profili professionali presenti in azienda e distribuiti su tutto il territorio della ex asl 2 di Lucca. Gravosi e molteplici sono gli impegni che coinvolgeranno questi delegati , se eletti , nell’immediato futuro. Basti pensare alla contrattazione aziendale per l’applicazione del nuovo contratto , alla lotta per la carenza degli organici , la mancanza dei posti letto e il vergognoso problema delle liste di attesa. In più , non è da dimenticare il fallimento dell’organizzazione sanitaria per intensità di cure , organizzazione questa che ha portato nel tempo a scarse risposte ai cittadini e a problematiche sempre più cronicizzate riguardanti il personale dipendente. CISL FP SANITA’ non farà sconti a nessuno : sempre disponibile al confronto e al pretendere un corretto utilizzo delle relazioni sindacali ( cosa di cui la Direzione si è dimenticata ) ma forte dell’impegno a tutela dei dipendenti, dei cittadini e dei servizi.

Luciano Cotrozzi

CISL FP LUCCA