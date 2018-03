Cotrozzi (Cisl): ‘Quale sicurezza per il Campo di Marte?’

LUCCA – I recenti episodi che hanno coinvolto cittadini e dipendenti all’interno dell’area del Camp di Marte non possono essere più tollerati, come senza senso sono le motivazioni date dalla direzione usl toscana nord ovest per la soluzione del problema. CISL FP non può che ritornare su quanto già detto in passato sul problema sicurezza all’interno dell’ex ospedale. Infatti ritiene che una prima risposta importante poteva essere data dalla realizzazione della portineria attiva h 24 nella sua collocazione originaria, ovvero tra il padiglione a mattoncini rossi, la cittadella della salute e il padiglione che ospita medicina legale e odontostomatologia. Questo avrebbe permesso un controllo costante all’interno dell’ area maggiormente frequentata da cittadini e dipendenti. Ma la direzione, con la scelta di tenere aperta la portineria solo nelle ore antimeridiane nela attuale collocazione di fianco alla filiale della banca, ha mandato un segnale incomprensibile, non giustificato e soprattutto foriero di uno stato di abbandono del Campo di Marte. Cio’ e’ anche significativo della lontananza della stessa direzione da Lucca.

Ma i sindaci locali, a parte riunioni e chiacchere insignificanti, come intendono risolvere il problema della sicurezza all’interno del Campo di Marte?



Luciano Cotrozzi

Cisl