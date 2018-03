Cosap di Forte dei Marmi: Cna chiede un incontro con il Comune

FORTE DEI MARMI – La decisione del Comune di Forte dei Marmi, espressa nel corso dell’ultimo consiglio, di investire l’aumento richiesto della Cosap nel decoro urbano, è stata accolta positivamente dalle rappresentanti Cna della categoria ambulanti.

Che hanno intenzione di chiedere un incontro con l’assessore Andrea Mazzoni (bilancio) e il delegato al commercio Massimo Lucchesi per capire quanto di questo importo verrà destinato alla piazza in cui si svolge il mercato.



«Era una delle nostre richieste una volta saputo dell’aumento della tassa – dicono Cristina Lorenzini, Antonella Biagi e Sabrina Frediani, rappresentanti Cna degli ambulanti – perché per noi è positivo che le entrate in più vadano a migliorare il luogo in cui lavoriamo. Adesso chiederemo un incontro per capire meglio in che modo verranno investiti e che tipo di lavoro verrà portato avanti».

«Abbiamo apprezzato inoltre – continuano – che si sia capito che la mancanza di concertazione non è un iter auspicabile in questi casi, e che il percorso per arrivare alla decisione di un simile aumento sarebbe dovuto essere diverso ed inclusivo».