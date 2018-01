Corteo antifascista a Lucca: l’adesione di ‘Sinistra Con’

LUCCA – L’associazione “Sinistra con”, nata dall’esperienza della lista “Sinistra con Tambellini”, raccoglie l’idea lanciata dalla Cgil di organizzare un corteo antifascista a Lucca. E rilancia: nell’anno delle commemorazioni per l’entrata in vigore della Costituzione e per la promulgazione delle legge razziali, organizziamo insieme un programma di iniziative, sul territorio, incentrate proprio sui temi di legalità, diritti e valori costituzionali.

«La nostra associazione fa propria la preoccupazione espressa dalla Cgil di Lucca – evidenzia Sinistra con – Anche a nostro avviso è grave toccare con mano i rigurgiti di un passato, che ciascuno di noi vorerebbe superato. Bene, quindi, l’idea di una manifestazione lucchese sull’antifascismo, che metta insieme sindacati, associazioni e istituzioni: da parte nostra, esprimiamo da subito la massima disponibilità a collaborare. Contemporaneamente a questa iniziativa, noi proponiamo anche di dar vita ad un tavolo di lavoro: per realizzare insieme un vero e proprio programma, che nei prossimi mesi possa tenere alta l’attenzione su questi temi. Il 2018 è l’anno in cui si celebra il compleanno della nostra Costituzione (1948), e in cui si ricorda la promulgazione delle leggi razziali (1938): due eventi molto diversi tra loro, ma che debbono restare uniti dal filo della memoria. L’impegno, che vorremmo condividere, è quello di trovare momenti e spazi, nella nostra Città, per riflettere su questi argomenti, contestualizzandoli nella realtà attuale che vivono i nostri concittadini e i lavoratori lucchesi».