Corso gratuito Blsd per utilizzare i defibrillatori e portare i primi soccorsi

LUCCA – L’Istituto Comprensivo Scolastico Lucca 4 informa tutta la cittadinanza che il 18 aprile avrà luogo il 6° Corso BLS-D GRATUITO organizzato da Fabrizio Bonino.

Il corso, della durata di circa due ore, si terrà nei locali della Scuola dell’Infanzia di S. Marco ubicati in Via S. Marco, 327 Lucca (di fronte all’Hotel S. Marco) alle ore 21.

Per motivi organizzativi è obbligatoria la richiesta di partecipazione mandando un MESSAGGIO WHATSAPP al numero 371-3563361 indicando Nome, Cognome e indirizzo e-mail. In alternativa è possibile inviare una mail all’indirizzo ilbonino@nullgmail.com

Qualora il numero di iscrizioni sia molto elevato sarà valutata la possibilità un secondo incontro. A chi ne farà richiesta, sarà successivamente spedito l’attestato di partecipazione al corso di Operatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation). Il corso sarà tenuto dal Dr. Maurizio Cecchini http://www.cecchinicuore.org/chi-sono/ Medico Cardiologo dell’Università di Pisa e Presidente nonché fondatore, dell’Associazione “Cecchini Cuore ONLUS” http://www.cecchinicuore.org/

Importante (ma non obbligatoria) l’iscrizione alla pagina facebook https://www.facebook.com/groups/189559728252281/ per eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti.