Corso di fotografia a Viareggio

VIAREGGIO – Il Centro Artistico Culturale Factory291 comunica che è ancora possibile iscriversi al Corso Base di Fotografia tenuto da Andrea Bartolucci, con inizio martedì 30 gennaio p.v. alle ore 21,00, presso la propria sede di via V. Veneto 202 a Viareggio.

Il corso è composto da cinque lezioni teoriche, due uscite pratiche e due serate di lettura critica immagini, con due lezioni settimanali, il martedì ed il giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

Oltre agli aspetti puramente tecnici, il relatore si concentra soprattutto sulla composizione dell’immagine e sulla capacità creativa dell’occhio a vedere, a leggere la realtà che ci circonda in modo “diverso”, trasformando l’ordinario in straordinario.

Andrea Bartolucci affianca da anni la propria attività nella fotografia d’autore a livello internazionale, con l’attività didattica per fondazioni e centri culturali, cercando di trasmettere amore e passione vera per la fotografia e l’arte in generale, sposando così mentalità e fini dell’Associazione Culturale Factory291 di Viareggio.

Per info ed iscrizioni: 3405340321 – factory291@nullyahoo.com