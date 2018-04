Corso di ceramica avanzato al Centro Giovani di Santa Margherita

CAPANNORI – Prenderà il via giovedì 3 maggio alle ore 9.30 al Centro Giovani di Santa Margherita una nuova edizione del corso sulla lavorazione della ceramica nell’ambito del progetto ‘Terra di Tutti’. Si tratta di un laboratorio avanzato sulla tecnica della colombina (numero massimo partecipanti 15) che attraverso l’argilla vuole stimolare il dialogo tra le culture ed esplorare i linguaggi di un antico mestiere. Il corso è gratuito edpromosso dalla Cooperativa Odissea in collaborazione con il Comune di Capannori e Nimmo e finanziato dal progetto SPRAR ma non è rivolto solo ai richiedenti asilo, bensì anche a tutti i cittadini. Il corso, in 5 incontri, proseguirà giovedì 10, 17, 24 e 31 maggio in orario 9.30-13.30. Per informazioni e iscrizioni 338 2555420; corsoceramica@nullgmail.com.