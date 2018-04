Al via il corso di alta formazione sul sistema previdenziale tra crisi e sviluppo

LUCCA – “Il sistema previdenziale tra crisi e sviluppo”: questo il titolo del quinto corso di alta formazione, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera per approfondire gli argomenti di maggiore attualità del giuslavorismo. Il ciclo di lezioni, in programma dal 3 maggio al 29 giugno nella Cappella Guinigi del Complesso conventuale di San Francesco, è aperto a laureati, iscritti agli ordini professionali, sindacalisti e operatori di patronati, responsabili e collaboratori degli uffici delle risorse umane di aziende private, associazioni ed enti pubblici. Sarà possibile iscriversi fino al 30 aprile.

IL CORSO. Il corso si articolerà in 8 giornate di lezione per un totale di 16 moduli che affronteranno il complesso tema della disciplina delle assicurazioni sociali. Un argomento che, come altri già affrontati in passato dalla Fondazione, ha subìto negli anni una profonda trasformazione e che esige, quindi, un’opera di analisi attenta e costante. La Fondazione Pera ha quindi coinvolto i più illustri docenti universitari, magistrati, avvocati e consulenti del lavoro provenienti da tutta Italia per compiere quest’importante azione di ricerca, approfondimento e analisi. Ad inaugurare il corso, anche quest’anno, sarà la lectio magistralis, in programma il 3 maggio alle ore 16,00 e aperta a tutti: spetterà a Silvana Sciarra, professore emerito dell’Università degli Studi di Firenze e Giudice della Corte Costituzionale, affrontare il tema della solidarietà e del sistema previdenziale. Oltre ad aver insegnato European Labour and Social Law all’Istituto Universitario Europeo, Diritto Comparato del lavoro e Diritto del Lavoro nelle Università di Firenze e Siena, Sciarra è co-direttore della rivista Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriale. Alla lectio magistralis seguiranno poi i 16 moduli che spazieranno dallo studio degli ammortizzatori sociali alle diverse forme di previdenza. Grande attenzione sarà inoltre dedicata al prepensionamento, alla tutela antinfortunistica, alla genitorialità e alla previdenza per i liberi professionisti: argomenti rilevanti, quindi, che occupano quotidianamente gli spazi di discussione pubblica, anche in ambito politico nazionale.

L’ISCRIZIONE. Il corso è accreditato per gli avvocati, i commercialisti e i consulenti del lavoro della provincia di Lucca. È organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte e della Banca del Monte, ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, di IMT – Scuola di Alti Studi di Lucca, del Centro Nazionale studi del Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, di AGI – sezione Toscana, della Scuola Superiore Avvocatura Toscana, della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, di AIDLASS – Associazione Italiana Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale e degli Ordini degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti di Lucca. Riduzioni sono previste per il secondo e gli ulteriori iscritti provenienti dallo stesso studio o struttura. Sarà inoltre possibile iscriversi ad un solo modulo o ad una sola giornata.

I moduli per richiedere l’iscrizione e la borsa di studio sono scaricabili dal sito della Fondazione Giuseppe Pera: www.fondazionegiuseppepera.it. Per ulteriori informazioni: segreteria@nullfondazionegiuseppepera.it. Aggiornamenti anche sulla pagina Facebook “Fondazione Giuseppe Pera” e sul profilo Twitter @FondazioneGPera.