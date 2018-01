Corsi mascherati più sicuri: il piano dell’Asl per l’assistenza

VIAREGGIO – Per l’edizione 2018 del Carnevale di Viareggio, come da tradizione consolidata, il Comune di Viareggio e la Fondazione Carnevale di Viareggio hanno predisposto un sistema di coordinamento di tutte le strutture operative presenti all’interno dei corsi mascherati al fine di ridurre al minimo i margini di rischi.

Il piano, di cui responsabile è il funzionario comunale P.O. di Protezione civile Giuliano Pardini, ruoterà attorno all’allestimento, in Piazza Mazzini nel retro tribune, di un centro di coordinamento avanzato denominato C.O.C., che servirà da supporto a tutte le attività volte alla sicurezza ed all’assistenza e che sarà operativo, all’interno di una struttura prefabbricata, dalle 13.30 sino al termine dei cinque Corsi Mascherati, con il compito di coordinare tutte le iniziative di protezione civile destinate alla tutela della pubblica incolumità. Sono previste, inoltre, strutture, tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione del rischio tra cui: numerazione dei 28 pali di pubblica illuminazione presenti nel circuito del carnevale a fine di orientamento; confluenza in sala operativa di tutte le telecamere DOM poste all’interno del circuito del carnevale al fine di monitorare e registrare ampie parti della zona, da parte della Polizia Municipale; tensostruttura Nursery per la gestione dei neonati in caso di qualsiasi necessità; centro di meteorologia su scala strettamente locale con la presenza di esperto meteorologo.

In collaborazione con la Regione Toscana ed il Servizio 118 dell’Azienda Toscana nord ovest sarà inoltre garantito un articolato piano sanitario che prevede l’allestimento di un P.M.A. (Posto medico avanzato) in via Giotto ed un furgone di coordinamento affiancato al C.O.C..

Il furgone è in pratica un posto di comando avanzato che ospita un numero variabile di postazioni di Centrale Operativa 118 e funge da collegamento per le comunicazioni con tutti i mezzi di soccorso presenti nel circuito, le squadre sanitarie a piedi, il P.M.A. E la Centrale Operativa Alta Toscana, con sede all’Ospedale Versilia. All’interno opereranno un infermiere ed un operatore tecnico della Centrale Operativa Alta Toscana, coadiuvati da un infermiere ed un operatore tecnico della Funzione 2 Sanità della Regione Toscana che, abitualmente, ha base presso la Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli. L’utilizzo del furgone rappresenterà, per la prima volta in Toscana, una sorta di sperimentazione di un assetto organizzativo tipico della gestione di una maxi emergenza. E, in “tempo di pace”, una manifestazione come il Carnevale di Viareggio, rappresenta un ottimo banco di prova.

Coinvolte l’Anpass, le Misericordie e la Croce Rossa Italiana, coordinate dal dottor Andrea Nicolini, direttore della Centrale 118 Ausl Toscana nord ovest.

Per l’occasione la Protezione Civile regionale metterà a disposizione tutti gli apparati necessari a garantire le comunicazioni di tutta la parte sanitaria.

Per quanto concerne, invece, la parte informatica si ringrazia il Gruppo Informatico srl di Viareggio per la fornitura delle licenze necessarie all’utilizzo dei software.

La presenza non rappresenta un costo aggiuntivo e rientra all’interno della convenzione che da anni è in essere tra la Fondazione Carnevale di Viareggio e la Ausl Toscana nord ovest.