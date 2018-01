Corsi Cna per autisti: cronotachigrafo in regola con la UE

LUCCA – Via libera ai corsi destinati agli autisti per la loro formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo.

Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riguarda i corsi era particolarmente atteso perché consente alle imprese di mettersi in regola con la normativa europea in tema di formazione degli autisti e di controllo sulla loro attività.

Ma il decreto era atteso anche e soprattutto dalle imprese, perché così potranno dimostrare all’autorità di controllo che le eventuali infrazioni commesse dai propri autisti in ordine al mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo non potranno essere attribuite a loro negligenza nel fornire ai dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria al corretto utilizzo del tachigrafo; ma, semmai, ad un mancato rispetto, da parte del dipendente, delle istruzioni e della formazione a lui impartita.



Per permettere agli autisti di mettersi in regola, la Cna organizza i corsi di formazione che rilasciano un attestato individuale di partecipazione, unitamente ad un documento scritto in cui le imprese stesse forniscono al conducente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui egli dovrà attenersi nella guida. Il documento ha validità di un anno a partire dalla firma del conducente che lo ha ricevuto ed ha valore unicamente per l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista. L’attestato di formazione, invece, vale cinque anni dalla data della sua emissione.

I corsi di otto ore ciascuno si tengono nelle due sedi di Lucca e di Viareggio in collaborazione con la agenzia formativa Copernico.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito www.cnalucca.it o rivolgersi direttamente a Debora Domini (Lucca – domini@nullcnalucca.it 0583 4301116) o Monica Dal Pino (Viareggio – dalpino@nullcnalucca.it – 0584 439023).