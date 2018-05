Cordoglio per la perdita di Daniele Tognini. Le parole del presidente della Cna

LUCCA – Grande cordoglio e sconcerto nel mondo dell’artigianato e della piccola impresa per la tragedia occorsa a Daniele Tognini. Il presidente della Cna di Lucca, Andrea Giannecchini esprime vicinanza alla famiglia a nome di tutta l’associazione provinciale per quanto accaduto nell’autofficina di Pietrasanta.

“Daniele era uno di noi e, pur trattandosi di una tragica fatalità – ha detto Giannecchini – come rappresentanti del mondo dell’artigianato sappiamo quanto sia importante riflettere sull’accaduto affinché tragedie come queste non avvengano più. La sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità fondamentale per l’associazione”.