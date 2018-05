Coppia di sessantenni muore in un incidente frontale sulla Lodovica. Grave anche l’autista del furgone investito

BORGO A MOZZANO – Non erano ancora le 3 di questo pomeriggio, quando la via Lodovica, all’altezza di Borgo a Mozzano, è stata teatro di un tremendo incidente nel quale hanno perso la vita due persone e una terza versa in gravi condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, un uomo e una donna di Pescaglia, Aldo Belluomini di 66 anni e Gabriella Massei di 64, viaggiavano a bordo della loro Fiat Panda, quando hanno perso il controllo della macchina – probabilmente dopo aver urtato contro una macchina che avevano davanti – e l’auto ha sbandato, urtando contro un’altra auto per finire la corsa nella corsia opposta, dove si è scontrata frontalmente con un furgone.

Un impatto molto violento, quello della Panda contro il furgone, che non ha lasciato speranza ai due coniugi: immediatamente sono scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato il personale di soccorso, ma, una volta sul posto, per i sanitari è stato subito chiaro che per la coppia non c’era più niente da fare.

Grave, invece, il conducente del furgone, per il quale è stato disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso del San Luca in codice rosso. Nessuna conseguenza, invece, per l’altra auto che è rimasta coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia municipale, che hanno interrotto la circolazione sulla Lodovica e hanno effettuato i rilievi del caso affinché si possa ricostruire la dinamica dell’incidente, costato la vita alla coppia di Pescaglia.