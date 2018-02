Convenzione Confartigianato-Cei: un’opportunità per gli imprenditori

LUCCA – Con la convenzione tra la Confartigianato ed il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), anche gli artigiani antennisti-elettronici iscritti alla nostra Associazione potranno avere l’accesso alle Norme tecniche ad un prezzo molto vantaggioso.



Con un abbonamento annuo di 110,00 euro + IVA gli antennisti-elettronici avranno a disposizione tutte le Norme tecniche utili per il settore impianti di comunicazione elettronica, cioè tutti gli impianti dedicati alla gestione dei segnali (impianti d’antenna, impianti allarme, impianti di cablaggio strutturato, impianti automazione, ecc.).



In realtà, sottoscrivendo l’abbonamento previsto dalla convenzione, l’artigiano potrà usufruire, oltre che delle norme previste nella selezione S028 “Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, impianti TV, automazione, allarme)” anche di tutte le norme riportate nell’elenco S016 “Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici”.



«Crediamo – dice Confartigianato – si tratti di un’ottima opportunità da non trascurare. In merito alle norme tecniche del CEI è sempre importante ricordare che sono strumenti volontari di presunzione di regola dell’arte a cui si può far riferimento per il rilascio della Dichiarazione di Conformità di un impianto e in tal caso diviene particolarmente importante poterne disporre».

Le aziende interessate possono contattare gli Uffici della Confartigianato al numero 0583/47641.