Convenzione Cia-Forte dei Marmi per il mercato contadino

FORTE DEI MARMI – Firmata a Forte dei Marmi la convezione tra Comune e Confederazione Italiana Agricoltori per i mercatini contadini. Cia Versilia continuerà dunque per altri due anni (come previsto dal documento) a portare il proprio Km zero e la propria “Spesa in Campagna” a Forte dei Marmi ogni prima, terza e quinta domenica del mese in piazza del mercato coperto ed ogni seconda e quarta domenica del mese a Vittoria Apuana, accanto al San Camillo.

Si conferma quindi l’interesse del Comune fortemarmino verso il Km zero ed il consumare locale che si traduce in rispetto e tutela dell’ambiente e di chi ci vive e lavora.

«Cia non può che essere soddisfatta e contenta – ha dichiarato Massimo Gay, responsabile Cia Versilia – soddisfatta perché in questo modo continuiamo a far conoscere e promuovere le nostre aziende, eccellenze che portano sul mercato prodotti buoni e di qualità, contenta perché Forte dei Marmi è il primo comune versiliese che ha puntato sulla Spesa in Campagna dandoci la possibilità di un presidio sul territorio tanto che proprio a Forte dei Marmi e più precisamente in località Vaiana è stato istallato l’unico distributore automatico del latte. Un ringraziamento speciale devo farlo al consigliere delegato al commercio Massimo Lucchesi con l’aiuto del dirigente Maurizio Nieri e di tutto lo staff dell’ufficio Suap e Commercio che hanno reso il tutto possibile».