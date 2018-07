Controlli straordinari della polizia contro i furti nel centro di Viareggio: due fogli di via obbligatori

VIAREGGIO – La polizia ha dichiarato guerra ai ladri a Viareggio e lo fa attraverso una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. Grazie anche al servizio di georeferenziazione, gli investigatori della polizia sono riusciti a contrastare i furti, soprattutto nel centro di Viareggio.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO – E’ stata intensificata l’attività di monitoraggio e controllo da parte del Commissariato nelle zone centrali della città versiliese, per cercare di garantire la sicurezza in un periodo ‘caldo’ per i furti come l’estate. Al tempo stesso, è stata avviata una strategia per allontanare dal territorio di quelle persone già note alle forze dell’ordine che possono potenzialmente essere protagonisti di reati.

IL CASO DI OGGI – Gli agenti, mischiati tra i normali passanti, hanno individuato due persone che si aggiravano con fare sospetto lungo via Vespucci, strada presa pesantemente di mira dai ladri. I poliziotti hanno fermato i due e li hanno identificati: si trattava di due italiani, residenti a Milano con a loro carico numerosi precedenti specifici per i reati di truffa e di furto.

Proprio a causa di tali precedenti e dato che i due non potevano giustificare la propria presenza a Viareggio, la polizia ha ritenuto che i due stessero progettando qualche colpo a danno di ignari malcapitati.

IL PROVVEDIMENTO – Visti i presupposti, una volta completati gli accertamenti di rito e averli sottoposti a foto-segnalamento, i due uomini sono stati fatti segno di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno dal territorio di Viareggio, Camaiore e Massarosa per due anni e sono stati accompagnati dalla polizia alla stazione ferroviaria.