Controlli in Darsena nel fine settimana: ritirate 4 patenti

VIAREGGIO – La prevenzione degli incidenti stradali è al centro dell’attività del fine settimana della Polizia stradale, che ha effettuato un controllo straordinario in Darsena, al quale hanno partecipato 5 equipaggi, supportati da un ufficio mobile e da un medico e un infermiere della questura di Lucca.

In tutto sono state identificate 39 persone e controllati 28 veicoli. E’ stato effettuato anche il ‘drug test’ e, cioè, un tampone con il quale il medico della polizia raccoglie la saliva di chi è sospettato di essersi messo alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli, in quattro sono risultati positivi all’etilometro e una persona anche agli stupefacenti. Tutti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti e la Polstrada ha disposto il ritiro della patente ai fini della sospensione. Inoltre, il conducente positivo alla test sulla droga dovrà sottoporsi a controanalisi nei laboratori di Roma.

Gli agenti in servizio hanno contestato anche 8 violazioni al Codice della strada, a fronte di 4 veicoli senza la revisione, uno guidato con la patente scaduta e uno in circolazione anche se sottoposto a fermo amministrativo. In tutto questi controlli hanno comportato la sottrazione di 20 punti dalle patenti.