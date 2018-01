Contributi provinciali per libri e materiale didattico per i meno abbienti a Seravezza

SERAVEZZA – Provvidenze in arrivo per l’acquisto di libri scolastici e materiale didattico da parte delle famiglie a basso reddito. A metterle a disposizione anche quest’anno sono la Provincia di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca tramite un bando che scade il prossimo 7 febbraio. «Un’iniziativa meritoria, finalizzata a sostenere le spese per la frequenza scolastica e, di conseguenza, a promuovere l’accesso all’istruzione e il completamento degli studi da parte di ragazzi provenienti da famiglie in condizioni socio-economiche difficili – commenta il consigliere delegato alla scuola del Comune di Seravezza Riccardo Biagi -. Un’opportunità importante per le famiglie, di equità sociale, che apprezziamo molto e che sosteniamo dandone la massima risonanza, affinché tutti i potenziali beneficiari possano aderire».

I contributi sono riservati a giovani fino a 20 anni di età residenti nel territorio della provincia di Lucca, appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE fino a 20 mila euro, che non abbiano beneficiato del “Pacchetto Scuola” regionale 2017-2018 e che siano iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado. Si accede alle provvidenze senza dover presentare alcuna rendicontazione di spesa. I contributi vanno da un minimo di 105 euro a un massimo di 280 euro sulla base di criteri predefiniti legati alle fasce di reddito familiare, all’ordine e grado della scuola e all’anno di corso frequentato. Le domande vanno presentate entro le ore 13 del 7 febbraio 2018 in una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo della Provincia di Lucca, invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale), invio per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] toscana.it. Il bando integrale e la modulistica sono disponibili sul sito www.provincia.lucca.it.

«A pochi giorni dalla fine delle vacanze natalizie e dalla riapertura delle scuole colgo l’occasione per lanciare uno sguardo anche al futuro prossimo, ricordando a tutte le famiglie interessate che le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018-2019 si potranno effettuare per tutti i gradi di istruzione a partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio prossimi – dice ancora Biagi -. L’Istituto comprensivo di Seravezza promuove per il giorno 10 gennaio alle ore 18 presso l’auditorium della media “Enrico Pea” un incontro informativo aperto a tutte le famiglie. Nell’occasione sarà anche possibile visitare l’istituto. Per i singoli plessi delle scuole d’infanzia e delle primarie è stato messo a punto invece uno specifico calendario di aperture».

Il dettaglio degli open days – Scuole d’infanzia: Basati (via Belvedere) martedì 9 e mercoledì 10 gennaio dalle 10:00 alle 11:30; Seravezza (via Delatre) mercoledì 10 gennaio dalle 16:30 alle 18:30; Querceta-Marzocchino (via Menchini) venerdì 19 gennaio dalle 10:00 alle 11:30; Querceta-Ranocchiaio (via D’Annunzio) martedì 16 gennaio dalle 10:00 alle 11:30.

Scuole primarie: Seravezza (via Vittorio Veneto) mercoledì 17 gennaio dalle 16:30 alle 18:30; Ripa (via Rinascita) lunedì 15 gennaio ore 16:30 alle 18:30; Querceta-Marzocchino (via Salvatori) mercoledì 10 gennaio dalle 16:30 alle 18:30; Querceta-Frasso (via Cugnia) martedì 16 gennaio dalle 16:30 alle 18:30.

In tutte le occasioni gli insegnanti saranno a disposizione dei genitori per illustrare l’organizzazione e le attività svolte in ogni plesso.